الرئيس الإسرائيلي يهنئ نظيره الروسي بمناسبة أعياد الميلاد ويدعوه لزيارة إسرائيل ويشيد بدعه"لأمن إسرائيل ومواطنيها"

أشاد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتصريحات نظيره الروسي فلادمير بوتين، الداعمة لأمن دولة إسرائيل

أشاد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بتصريحات نظيره الروسي فلادمير بوتين، الداعمة لأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، فيما ناقش الرئيسان مختلف القضايا الثنائية"،مؤكدا على "التعاون الواسع والمتنامي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والزراعة".

جاء ذلك خلال مطالمة هاتفية أجراها هرتسوغ لتهنئة بوتين، مناسبة أعياد الميلاد، أليوم الجمعة، و"تمنى له والشعب الروسي عاما جديدا سعيدا" مؤكدا على "التعاون الواسع والمتنامي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والعلوم والزراعة".

ولفت إلى أن هرتسوغ دعا بوتين لزيارة إسرائيل للمشاركة في افتتاح متحف حاييم هرتسوغ للجندي اليهودي في الحرب العالمية الثانية، المسمى على اسم والده الراحل، الرئيس السادس لدولة إسرائيل، الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2022.

ووفق المصدر نفسه،"شكر الرئيس بوتين نظيره هرتسوغ على المحادثة الودية ودعاه لزيارة روسيا قريباً".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار روسيا نهاية أكتوبر/تشرين أول المنصرم، ودعا بوتين لزيارة إسرائيل.