إسرائيل: تسجيل 1482 إصابة جديدة بكورونا و183 إصابة بالمتحور "أوميكرون"

ارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 88 يخضع مهم 38 للتنفس الاصطناعي، معظمهم غير مطعمين.

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 1482 إصابة جديدة بوباء كورونا، و527 إصابة المتحور "أوميكرون"، وبلغ عدد الحالات النشطة 10526حالة، بنسبة إيجابية بلغت 1.40 في المئة في ما ارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 88 يخضع مهم 38 للتنفس الاصطناعي، معظمهم غير مطعّمين.

وسجلت الوزارة 183 إصابة جديدة بالمتحور"أوميكرون" ليرتفع الإجمالي إلى 527 عاد 381 منهم إلى البلاد مؤخرا، في ما وارتفع إجمالي الوفيات إلى 8241 منذ تفشي الوباء في البلاد إلى اليوم.

وسجلت الوزارة وفاة امرأة في الشهر التاسع من الحمل (31 عاما) إثر مضاعفات الانفلونزا في مستشفى هداسا جبل سكوبوس بالقدس وذلك بعد اسبوعين من احضارها إليه. وقد وضعت جنينها بعد اجراء عملية قيصرية ووصفت حالته بانها جيدة، وابلغ قسم الولادة وزارة الصحة بتفاصيل الحادث.