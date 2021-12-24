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وزير الخارجية الإسرائيلي: "التطبيع بين إسرائيل والسعودية أو إندونيسيا معلق في الوقت الحالي"

i24NEWS

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وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021
Yonatan Sindel/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021

يائير لابيد"المناقشات حول إقامة علاقات دبلوماسية جارية مع عدة دول، عارضت في السابق مثل هذا القرار"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن "التطبيع بين بلاده وكل من السعودية وإندونيسيا في القوت الحالي مشيرا إلى أن"المناقشات حول إقامة علاقات دبلوماسية جارية مع عدة دول، عارضت في السابق مثل هذا القرار"بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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جاءت تصريحات لابيد في حوار أجرته معه نيويورك تايمز الأمريكية، حيث أكد بخصوص ملف المفاوضات الإيرانية على أن "إسرائيل ليس لديها أي مشكلة من المفاوضات النووية الإيرانية الجارية في فيينا، شرط أن يكون الاتفاق جيدا"، مشددا على أن "الحل الثاني لن يكون في إبرام اتفاق على الإطلاق وإنما في تشديد العقوبات على إيران"

وبلهجة تحذيرية قال لابيد: "لدينا الحق في حماية أنفسنا من التهديدات النووية"، لافتا إلى أنه "لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما يمكن أن تشكله الصفقة الجيدة أو السيئة، بخلاف أن الاتفاقية يجب أن تمنع طهران بالتأكيد من بناء سلاح نووي".

وقال: "في يوم من الأيام سنتمكن من التحرك نحو حل الدولتين"، لافتا إلى "إنه شيء أريد أن أفعله، لكن في الوقت الحالي، ليس على جدول الأعمال".

يشار إلى أن مفاوضات فيينا توقفت لمدة 10 أيام، على أن يتم استئنافها بعد انتهاء المهلة الإثنين الوشيك، في محاولة للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع أمريكا وبعض الدول الأوروبية في عام 2015.