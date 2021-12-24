بدء احتفالات عيد الميلاد في مدينة القدس بدون سياح أو حجيج لاحتواء تفشي المتحور "أوميكرون"

يعد انطلاق الموكب أحد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد التهاني في مقر البطريركية وتوجيه رسالة القدس

بدأت احتفالات عيد الميلاد في القدس، اليوم الجمعة، بانطلاق موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بمدينة القدس إلى بيت لحم ويعد انطلاق الموكب أحد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد تبادل التهاني في مقر البطريركية وتوجيه رسالة الميلاد من القدس.

ويقيم رئيس الأساقفة المدبر الرسولي بيير باتيستا بيتسابالا قداس منتصف الليل هذا العام في كنيسة المهد، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية بحضور رئيس الأساقفة لبطريرك القدس اللاتين المدير الرسولي البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، والمطران وليم شوملي والمطران بولس ماركوتسو، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي، وعدد من رجال الدين المسيحيين، بحسب وكالة أنباء الفلسطينية (وفا).

ويحتفل المسيحيون الذين يسيرون على التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد اليوم. ويقدر عدد مسيحيي القدس بـ 15 ألفا، منهم نحو 6 آلاف يعيشون في البلدة القديمة منها، و6 آلاف آخرين خارجها، وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تقام فيه الاحتفالات في ظل قيود وباء كورونا.

ولاحتواء انتشار متحور أوميكرون، أغلقت إسرائيل الحدود أمام الأجانب بداية الشهر الجاري وتقام احتفالات الكريسماس بدون سياح أو حجيج.