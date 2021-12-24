إسرائيل: فرض قيود صحية جديدة في المجمعات والمراكز التجارية تدخل حيز التنفيذ ليلة الأحد الوشيك

الخطة ستعمل المراكز التجارية المسقوفة وفق الشارة البنفسجية. أما المحلات التجارية في المراكز المسقوفة

صادق أعضاء مجلس وزراء وباء كورونا ( كابينيت كورونا) خلال استفتاء هاتفي اليوم الجمعة على فرض قيود صحية جديدة في المجمعات والمراكز التجارية وستدخل هذه الانظمة حيز التنفيذ منتصف ليلة الاحد الاثنين الوشيكة

وبموجب هذه الخطة ستعمل المراكز التجارية المسقوفة وفق الشارة البنفسجية. أما المحلات التجارية في المراكز المسقوفة والمفتوحة فيلزم مستخدموها وزبائنها بإبراز الشارة الخضراء قبل دخولها

وينطبق ذلك أيضًا على العاملين في هذه المراكز، باستثناء المحلات التجارية الضرورية التي ستعمل وفق الشارة البنفسجية، أما محلات الطعام في مراكز التسوق ستوفر خدمة العملاء بإبراز الشارة الخضراء دون السماح بالجلوس وإنما بالخدمة الذاتية فقط.

ولن تنطبق الشارة الخضراء في المجمعات التجارية ومراكز التسوق على الأماكن التي تقدم خدمات أساسية، كمتاجر بيع منتجات صحية وأخصائي بصريات، ومتاجر بيع مستلزمات طبية، ومحلات البقالة حيث ستستمر في العمل كما هو متبع حاليًا في هذه الأماكن.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 1482 إصابة جديدة بوباء كورونا، و527 إصابة المتحور "أوميكرون"، وبلغ عدد الحالات النشطة 10526حالة، بنسبة إيجابية بلغت 1.40 في المئة في ما ارتفع عدد المرضى بحالة خطيرة إلى 88 يخضع مهم 38 للتنفس الاصطناعي، معظمهم غير مطعّمين.