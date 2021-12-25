الرئيس الإيراني يهدد برد حاسم على أي هجوم عدائي، ورئيس الطاقة الذرية يؤكد أن التخصيب لن يتجاوز 60 في المئة

قال رئيسي، إن أي تحرك عدائي من قبل الأعداء سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة الإيرانية

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير". وفق ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال رئيسي، إن "أي تحرك عدائي من قبل الأعداء سيواجه ردا شاملا وحاسما من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل جوهري"، مشيرا "أن مناورات الرسول الأعظم علامة واضحة على إرادة بلاده وقدرته على الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني وأمنه".

ومن جانب آخر، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي،إنه "حتى لو لم تؤد محادثات فيينا إلى اتفاق ولم ترفع الولايات المتحدة العقوبات، فإن طهران لا تنوي زيادة نسبة التخصيب إلى أكثر من 60 في المائة."

كما أعلن إسلامي في مقابلة مع وكالة الأنباء سبوتنيك الروسية، عن استعداد إيران لإنتاج وقود نووي محلياً، مضيفا "أن محادثات أجريت مع شركة "روس اتم" بشأن استخدام الوقود النووي الإيراني في مفاعل بوشهر".

وكانت إيران قد أعلنت عن بدء التخصيب بنسبة 60 في المائة، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان، وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا إن "إيران ليس لديها مبرر مدني مقبول للقيام بذلك".