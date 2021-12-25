التحالف: هجوم "واسع النطاق" في اليمن و الحوثيون يتوعدون بـ"عمليات موجعة"

تابع التحالف، أنه سيعرض "أدلة" على "تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات"

أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن عملية عسكرية "واسعة النطاق" في اليمن، بعد مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين إثر سقوط "مقذوف عسكري" أمس الجمعة، على متجر أطلقته "المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان".

وأضاف التحالف أنه بصدد "التحضير لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني وسنتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

وتابع التحالف، أنه سيعرض "أدلة" على "تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات"، كما أنه سيكشف معلومات تؤكد "تورط حزب الله اللبناني باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة"، معلنا عن تنفيذ "عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين" و"استهداف 40 موقعا للمليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى "تدمير (17) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (223) عنصرا إرهابيا"، حسب موقع الحرة.

من جهتهم، توعّد الحوثيون في اليمن السعودية، اليوم السبت، بعمليات "موجعة ومؤلمة"، وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى في غيه وعدوانه وجرائمه".

وأشار سريع، أنّ الهجوم الحوثي تم بصواريخ بالستية، موضحا أن "القوة الصاروخية دكّت مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جازان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة"، مضيفا "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

يشار أن هذه المرة الأولى التي يُوقع فيها قصف للحوثيين قتلى وجرحى في السعودية منذ 2018.

ويذكر أن اليمن يشهد منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.