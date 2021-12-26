تقرير: سلاح الجو الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف لحزب الله في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية

"مستوى الردع ضد التنظيم الشيعي مرتفع" ومع ذلك تشير مراقبات الى أن حزب الله يجري استعداداته لهجوم مسقبلي

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي في تقرير عن ضلوع سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في سوريا والمثلث الحدودي مع الأردن، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقما صرح مسؤول أمني رفيع.

بحسب مصادر أمنية، فإن حزب الله لم يرد على الهجمات، التي أعاقت بشكل كبير جهوده اللوجستية والعملياتية الهادفة الى إنشاء تجمعات استيطانية وقاعدة مسلحة في جنوب هضبة الجولان والمثلث الحدودي مع الأردن. وقالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "مستوى عال من الردع ضد التنظيم الشيعي".

وأكد المسؤول أن "مستوى الردع ضد التنظيم الشيعي مرتفع". ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن حزب الله، يجري استعداداته بمساعدة إيران، لهجوم مستقبلي على الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل إضافة الى تخطيطه استهداف جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود مع الأراضي السورية. ويضيف التقرير أن جزءا من الأسلحة ترسله ايران عن طريق البحر فيما يصل جزء أخر عن طريق اليابسة، أو عن طريق الجو ويتم نقلها في قوافل الى هضبة الجولان السورية.

وفي بعض الأماكن ، تمكن ناشطون بالنيابة عن حزب الله من إقامة مخازن أسلحة لكن سلاح الجو قام بمهاجمتها وتدميرها بحسب تقارير أجنبية. ولفت المصدر الى أن القيادة الشمالية وفرقة المخابرات والوحدات الجوية البرية والموساد شركاء في هذا الجهد.