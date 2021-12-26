التحالف العربي: سفير إيران السابق لدى الحوثيين كان يقود العمليات العسكرية في مأرب

"النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب وميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"

أكد المتحدث الرسمي للتحالف العربي، تركي المالكي، اليوم الأحد، أن "السفير الإيراني السابق حسن إيرلو لدى الحوثيين كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن"مشيرا إلى أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب" وتابع"ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران".

جاءت تصريحات تركي المالكي ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن الأزمة اليمنية، حيث تحدث عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان"وأضاف بأن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان".

وشدد المالكي على أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا".وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".

وتابع أن محاولة "أنصار الله" السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.

واتهم المالكي الحوثيين باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة".

وكان السفير الإيراني السابق حسن إيرلو لدى الحوثيين قد توفي الأسبوع المنصرم بعد نقله إلى بلاده لتلقي العلاج من وباء كورونا الذي أصيب به في صنعاء، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "حالته عندما عاد إلى البلاد كانت متدهورة"

وفي السياق قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن الحوثيون أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة على السعودية منذ بدء الحرب في اليمن وأن 59 مدنيا سعوديا قتلوا في الهجمات على السعودية منذ بدء الحرب".