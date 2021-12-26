اسرائيل:بينيت ووزيرة التعليم بالحجر الصحي بعد اصابة بناتهما بالفيروس

لأول مرة اجريت اليوم فحوصات لوزراء الحكومة قبل مشاركتهم في جلسة الحكومة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بيينت اليوم ان ابنة رئيس الحكومة اصيبت بفيروس كورونا، ما اضطره الى ترك جلسة الحكومة صباح في أعقاب الاعلان عن ذلك، واستبدله وزير القضاء غدعون ساعر في إدارة الجلسة.

ويشار الى ن نتيجة الفحص الذي أجراه بينيت قبل مشاركته في جلسه الحكومة صباح اليوم كانت سلبية، لكن رغم ذلك فان بينيت سيدخل الى حجر منزلي، بصورة منفصلة عن ابنته، وسيمر باجراء فحص PCR اضافي وأضاف البيان :"رئيس الحكومة وأبناء عائلته سيتصرفون بالصورة التي تتلائم مع التعليمات والقيود".

واعلنت اليوم ايضا ان ابنة وزيرة التعليم، يفعات شاشا-بيطون، اصيبت ايضا بالفيروس، ولهذا السبب تغيبت صباح اليوم عن جلسة الحكومة، واجرت الوزيرة فحص PCR وستمكث في الحجر الصحي حتى تلقيها النتائج.

وقبل الدخول للمشاركة في جلسة الحكومة صباح اليوم، لأول مرة منذ انتشار ازمة كورونا، طلب من وزراء الحكومة الاسرائيلية اجراء فحص كورونا سريع، وتواجدت سيارة تابعة لنجمة داوود الحمراء خارج الموقع الذي اجريت فيه الجلسة ، ودخول الوزراء ومشاركتهم في الجلسة كان مشروطا بعد عرض نتيجة سلبية في الفحص، وخلال ذلك كشف ان موظفة في ديوان رئيس الحكومة كشف انها مصابة بالفيروس وفي اعقاب ذلك دخلت الى الحجر الصحي، قبل ان تتواصل مع رئيس الحكومة او أحد الوزراء.