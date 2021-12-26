تقرير: إسرائيل تعتزم زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين في البلاد وإدخال مواد كانت محظورة في السابق لغزة

تجري إسرائيل اتصالات مع الأمم المتحدة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق حول المواد المزدوجة الاستعمال

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم الإعلان عن سلسلة من التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، تشمل زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في غزة إلى إسرائيل والسماح بإدخال مواد كانت محظورة في السابق، بهدف "الحفاظ على الهدوء وعدم تصعيد الأوضاع مع حماس".

ومن جهتها تجري إسرائيل اتصالات مع الأمم المتحدة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق حول المواد المزدوجة الاستعمال التي سيسمح بإدخالها إلى القطاع حيث سيراقب مفتشو المنظمة الدولية على استخدام هذه المواد لأغراض مدنية فقط.

وتدرس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية استئناف السماح لسكان القطاع الوصول إلى الحرم القدسي الشريف لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ ظهور وباء كورونا البلاد قبل سنتين بشرط الحصول على تصريح بمصادقة جهاز الأمن العام (الشاباك)عليه وسيمنح لفئة عمرية من كبار السن.

ومن بين المواد التي يتوقع أن توافق إسرائيل على إدخالها لغزة "الألياف الزجاجية اللازمة لإصلاح قوارب الصيد، والبنية التحتية للاتصالات المتضررة، ولكن يمكن استخدامها أيضا في تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار"، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن هناك "اليوم نحو 10 الأف عامل وتاجر فلسطيني من القطاع منحوا تصاريح دخول إسرائيل ويريد المستوى السياسي وأجهزة الأمن زيادة هذا العدد إلا انه هناك نقاش بين الأجهزة الأمنية المختلفة حول هذا العدد، غير أن هناك خلاف بين الأجهزة الأمنية حول عدد التصاريح المطلوبة".

ولم تصدر الجهات الرسمية الإسرائيلية أي تعقيب فوري حول ما أوردته صحيفة هآرتس.