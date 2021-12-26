نائب ليكودي يهاجم الحكومة الاسرائيلية:"تقيمون معسكرات اعتقال لمن لا يمتلك الشارة الخضراء"

النائب من حزب الليكود اعترض على القيود الاخيرة لمكافحة انتشار كورونا والمرتبطة بالشارة الخضراء

اطلق النائب في الكنيست الاسرائيلي غادي يبركان من حزب الليكود تصريحا مثيرا للجدل أثار ضجة في اسرائيل وقال خلال مشاركة في لجنة التشريع البرلمانية ان "الدولة ترغب بإدخال خمسة ملايين مواطن بدون الشارة الخضراء الى ’معسكرات إعتقال’".

وبعد اطلاقه هذه التصريحات قام رئيس لجنة التشريع غلعاد كاريف بإحراج بيركان من الجلسة، وفي اعقاب ذلك صرح كاريف وقال ان هذه هي المرة الاولى التي يقوم بها إخراج نائب من نقاشات اللجنة. وكان يبركان تجادل حول فحوى الشارة الخضراء مع رئيس اللجنة كاريف، الى ان أوضح له الاخير ان النقاش باللجنة مستمر وان حقه بالحديث انتهى، يبركان رفض تقبل هذا واعرب عن استياءه من القرار الى أن طلب منه الانضباط.

وصرح يبركان باستياء "لغالبية الجمهور لا يوجد شارة خضراء، أنتم تديرون دولة بالهواء؟ انتم تريدون اخفاء من لا يمتلك شارة خضراء؟ " وبعد ذلك طُلِبَ منه التزام الهدوء لأنه يتسبب بازعاج. النائب الليكودي لم ينصع للطلب واحتج على القرار وقال :"انتم تجبرون الناس، ولن تكونوا قادرين على انهاء حقي بالكلام"

واضاف :"لخمسة ملايين مواطن لا يوجد شارة خضراء، تتصرفون مثل النمسا هذا ما تنوون القيام به. تقيمون معسكرات اعتقال لكل من لا يمتلك شارة خضراء" في هذه المرحلة ايضا نائب الوزير ابير كارا استاء من تصريحه وطلب إخراجه من اللجنة.

وكتب كاريب بعد ذلك ان النائب غادي يبركان سجل اسمه بأن يكون النائب الاول الذي يتم اخراجه من نقاشات اللجنة برئاسته، لم أكن ارغب باخراجه، لكن استخدامه مصطلح ’معسكرات اعتقال’ لوصف سياسة الحكومة التي تكافح للحفاظ على صحة الجمهور- غير مقبول، يمكننا ان نتجادل، لكن لا يمكن استخدام هذه المقارنة الحقيرة-لحظة من الانحطاط".

من جانبه يبركان أفاد في بيان انه :"بموجب معطيات وزارة الصحة فقط 45% من مواطني اسرائيل لديهم شارة خضراء. لغالبية الجمهور لا يوجد. الشارة الخضراء تنتهك قانون كرامة الانسان وحريته. على هذا شعب اسرائيل كله يجب ان يصرخ. فقط في النمسا يوجد ’معسكرات اعتقال’ للأشخاص الذين لم يتطعموا وهي المثال المتطرف لعلاج كورونا. انا اخشى ان تجرنا الحكومة الى التطرف".