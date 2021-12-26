سفير إسرائيل لدى الإمارات يزور حاكم رأس الخيمة إثر مباشرته لعمله الدبلوماسي في البلاد

تمنى الشيخ سعود القاسمي لسفير إسرائيل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون

قام السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك مع وفد مرافق له، بزيارة حاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقصره في مدينة صقر بن محمد، بمناسبة مباشرته لعمله الدبلوماسي في البلاد.

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، في تغريدة لها اليوم الأحد، بأن حايك "قدم للسلام على القاسمي مع الوفد المرافق له، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد". وقالت: تمنى الشيخ سعود القاسمي لسفير إسرائيل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد.

وأعرب السفير حايك، عن بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ومن جهته رحب حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد.

وكان وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أعلن، أمس السبت، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل، أمير حايك، سفيرا لإسرائيل لدى الإمارات ليصبح أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع برعاية أمريكية. في منتصف سبتمبر/أيلول من العام المنصرم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أبو ظبي، لأول مرة منذ توقيع الجانبين اتفاقاً لتطبيع العلاقات بينهما.

ومطلع هذا الشهر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزيارة الإمارات، خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير، لأول مرة، مع الشيخ محمد بن زايد لتهنئته بالعيد الوطني للدولة في الذكرى الخمسين.