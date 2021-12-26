وزارة الصحة الاسرائيلية تصادق على عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا

ووفقا لتقارير اسرائيلية فانه من المتوقع وصول العقار لاسرائيل خلال الايام القادمة

صادقت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم على عقار فايزر "باكسلوفيد" لعلاج كورونا بصورة طارئة، ووقعت الوزارة على اتفاق لشراء كمية كبيرة من العقار، ومن المتوقع وصول الكمية خلال الايام القادمة الى اسرائيل.

ويشار الى أن "باكسلوفيد هو عقار مضاد للفيروسات يتم اعطاءه على شكل أقراص، ويهدف اعطاءه للمرضى مع اعراض خفيفة ومتوسطة، والمعرضين لخطر كبير. وهي مخصصة للاستخدام خلال العلاج المنزلي، ويجب اعطاؤه قبل 3 حتى أيام من ظهور الاعراض, فترة العلاج تستغرق 5 أيام.

وكانت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) صادقت على استخدام العقار الاسبوع الماضي، وذلك بعد أن أظهر أحد الابحاث أن العقار يقلل من الخطر النسبي للاصابة الخطيرة، تلقي العلاج بالمستشفيات والوفيات بنسبة 89%، وبين المرضى الذين تلقوا العلاج في غضون 3 ايام من ظهور الاعراض، ولم تكن حالات وفاة في مجموعة العلاج.

وتتمثل الية عمل القرص بتثبيط نشاط الانزيم "البروتياز" والذي يعتبر ضروريا في عملية تكاثر الفيروس في الجسم.

وكانت فايزر اعلنت انها جاهزة للبدء بشكل فوري بتوفير الدواء بالولايات المتحدة، وان رفعت تقديرات انتاجها من 80 مليون الى 120 مليون. حكومة الولايات المتحدة اشترت 10 ملايين وجبه من الشركة، بسغر 530 دولار للوجبة.