التحالف العربي يتهم حزب الله بالمسؤولية عن الهجمات ضد السعودية

المتحدث باسم التحالف يستعرض فيديو مصور يوثق نشطاء لحزب الله وهم يدربون الحوثيين

التحالف العربي بقيادة السعودية الذين ينشط في اليمن ضد الحوثيين اتهم بصورة مباشرة اليوم تنظيم حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية و الهجمات بطائرات مسيرة التي يتم اطلاقها تجاه الاراضي السعودية وعرض شريط فيديو يوثق مقاتلون حزب الله ينشطون في اليمن.

بعد عدة أيام من القتال على جانبي الحدود، والتي شملت قصفا كثيرا لطائرات التحالف ضد اهداف للحوثيين في صنعاء وفي مناطق أخرى وهجمات بطائرات مسيرة تحمل قذائف وصواريخ باليستية تجاه الاراضي السعودية والتي تسببت باصابات، المتحدث باسم التحالف الجنرال تركي المالكي، اتهم في مؤتمر صحافي بصورة مباشرة حزب الله وايران بالمسؤولية عن التصعيد المتزايد ومنع التوصل لحل سياسي للحرب المستمرة في اليمن.

وعرض المالكي مقطع فيديو يستعرض على ما يبدو مدربين من حزب الله يقومون بتدريب الحوثيين حول كيفية اطلاق الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة في منشآت بموقع في المطار الدولي في صنعاء وقيام ناشط كبير في حزب الله بتقديم تعليمات لضرب سفينة في البحر الاحمر.

واتهم المتحدث السعودي :"تنظيم حزب الله بنشر الدمار في المنطقة والعالم وهو يتحمل المسؤولية عن ايذاء المواطنين في السعودية واليمن". واضاف "الحرب في اليمن هي حرب فكرية، اجتماعية وطائفية، مثل الوضع في لبنان"

واضاف المالكي ان ايران "تنشر ايدلوجية طائفية في العراق، سورياــ لبنان واليمن" واضاف :"النظام الايراني يمول أذرعته في المنطقة ومسؤول عن الدمار, والحوثيون هم ذراعة في اليمن تبنوا ايديلوجيته الطائفية".