السلطة الفلسطينية وقطر توقعان اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى غزة

ستتولى اللجنة القطرية، تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار..

وقعت السلطة الفلسطينية وقطر وشركة كهرباء مقرها قطاع غزة اتفاقا اليوم الأحد، مما يضع الأساس لمبادرة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز الإسرائيلي وستتولى اللجنة القطرية، تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار.

وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الأحد، إن "اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز"

ونقل الموقع الرسمي للجنة إعمار غزة التابع لوزارة الخارجية القطر، عن العمادي قوله، "إن مذكرة التفاهم وقعها مع كل من ظافر ملحم ممثلا عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ووليد سليمان، ممثلا عن شركة غزة لتوليد الكهرباء"

وتتضمن المذكرة تتضمن، آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ومن المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية، بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وبموجب الاتفاقية، "تم الاتفاق على أن تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء، بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة، بين 500 - 550 ميغاواط، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حاليا، وأحيانا 25 بالمئة، اعتمادا على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة..

واعتبارًا من فبراير/شباط المنصرم، أنتجت محطة توليد الكهرباء في غزة حوالي 12 ساعة فقط من الكهرباء يوميًا، وفقًا لبيانات من رويترز، ومن المتوقع أن تضاعف مبادرة الغاز من أجل غزة هذا الناتج، وأن يؤدي التحول عن الوقود الأكثر تلويثًا مثل الديزل إلى جعل محطات الطاقة في المنطقة أكثر صداقة للبيئة.