إسرائيل: نفوق ألفي طائر كركي بإنفلونزا الطيور

أوري نافيه"الفيروس يضرب إسرائيل كل عام، لكن تفشي المرض هذا العام أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة"

نفق أكثر من ألفي طائر كركي بري في محمية بشمال إسرائيل، جراء تفشي إنفلونزا الطيور وهو رقم مرتفع بشكل غير معتاد بسبب الإنفلونزا الموسمية، ويقدر أن أكثر من 40 ألفاً منها بقيت في المنطقة.

وقال الخبير التابع لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس"، أوهاد حتسوفي، اليوم الأحد، إنه بالإضافة إلى هذا النفوق، يعتقد أن عشرة آلاف طائر آخر أصيب بالفيروس، وأوضح أوري نافيه وهو عالم بارز في سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أن الفيروس يضرب إسرائيل كل عام، لكن تفشي المرض هذا العام أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، ووصف عدد الطيور النافقة بأنه "استثنائي".

وككل عام، وصل حوالي مئة ألف من طائر الكركي البري إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الاول وتوقف معظمها في سهل الحولة، وهو نقطة أساسية في طريق هجرتها نحو أفريقيا.

واكتشفت إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" في بعض قطعان الدجاج في شمال إسرائيل، وفق وزارة الزراعة، وأوقفت الوزارة بيع البيض من المزارع المتضررةونادراً ما ينتشر فيروس "إتش 5 إن 1" بين البشر، لكن حالات تفش سجلت في الماضي.