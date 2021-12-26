مواطن استرالي لا يمكنه مغادرة اسرائيل الا بعد 8000 عام !

قضية طلاق غريبة لاسترالي يواجه قضية نفقة باسرائيل تمنعه من مغادرة البلاد

طلاق غير عادي في اسرائيل ترك أبا استراليا لطفلين غير قادر على مغادرة اسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا بعد ان قدمت طليقته دعوى ضده بطلب تقديم النفقة لأطفاله.

نوعام هابرت، مواطن اجنبي يبلغ من العمر 44 عاما، انتقل للعيش في اسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته.

زوجته السابقة عندها قدمت الى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة اسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.

الى حين ان يدفع الاب المبلغ الاجمالي، يمنع من مغادرة البلاد قبل 31 كانون أول/ديسمبر 9999، بدون اية امكانية للحصول على اعفاءات العمل أو الاجازة.

وأوضح هابرت :"منذ عام 2013، وانا محتجز في اسرائيل".

يُعتقد أن الأب هو واحد من العديد من الرعايا الأجانب العالقين في اسرائيل بسبب قانون الطلاق.

ويقول الاب نقلا عن موقع News.com.au بان هناك مواطنين استراليين آخرين مثله :"يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الاسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من اسرائيليات" على حد تعبيره.

الكاتبة البريطانية ماريان عزيزي، ناشطة تعمل على تعزيز الوعي بالموضوع تقدر ان هناك "المئات من الاستراليين الذي يمكن ان يكونوا عالقين بالخارج بسبب قضايا مشابهة".

وصرحت عزيزي لموقع News.com.au ان "هذا سر يخضع لحراسة مشددة" وأضافت :"ان كان هناك رعايا أجانب حالتهم متشابهة، يمكنني التخمين ان مئات (الاستراليين) هناك".