القاهرة تستضيف اليوم اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية

أعلنت القاهرة، مساء الأحد، استضافة اجتماع وزاري بين مصر والأردن وفلسطين، بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

أفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "وزير الخارجية سامح شكري يعقد مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الإثنين، اجتماعا وزاريا بالقاهرة" مشيرة إلى أن الاجتماع سيجرى بقصر التحرير (وسط القاهرة) مستجدات القضية الفلسطينية"، دون تفاصيل أكثر.

وتقود مصر دورا لافتا منذ سنوات في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برز مؤخرا بوساطتها المدعومة دوليا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في مايو/أيار الماضي، وما تلاها من قيادة محاولات عربية لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ 2014.

وشهد سبتمبر/أيلول المنصرم، مباحثات بارزة حول إحياء عملية السلام، بانعقاد قمة مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة برئاسة قادة البلدان الثلاثة، واتصال بين الرئيس المصري ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ولقاء بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت.