المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن رفضها لدعوى إلغاء نتائج الانتخابات

"قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف".

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، عن رفضها لغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 من أكتوبر/تشرين الأول بناء على دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي.

وأكد القاضي في جلسة اليوم، "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف".

وفي السياق أغلق مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، الإثنين، مداخل "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنياً وسط بغداد، قبيل صدور قرار قضائي بشأن طعن يطالب بإلغاء النتائج، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسل الأناضول، إن "مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامها".

يشار إلى أن "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية بضمنها السفارة الأمريكية.

يذكر أن نتائج نهائية للانتخابات التي جرت أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت قد أظهرت فوزا مؤكدا للكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا، وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا