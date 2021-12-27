إيران تبدأ عملية تعيين سفير جديد لها في اليمن

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي "نحن بصدد إعلان سفير جديد" في صنعاء.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها لدى الحوثيين في اليمن بعد وفاة مبعوثها السابق حسن إيرلو.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي "نحن بصدد إعلان سفير جديد" في صنعاء. والتحالف، الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ أكثر من ست سنوات، يفرض حصارا بحريا وجويا على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وفي نفس السياق كان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، معلقا على اعتراف إيران بمصرع الضابط في الحرس الثوري إيرلو، "دفعت إيران بالضابط في فيلق القدس إيرلو حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة في العاصمة المختطفة صنعاء، إيذانا بمرحلة جديدة من التدخل". حسب موقع العربية.

وأضاف الوزير أن طهران بذلك انتقلت للواجهة في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للأزمة، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضاء وشبوة.

يشار أن الحكومة اليمنية، الثلاثاء الماضي، كانت قد اعتبرت أن مصرع القيادي في الحرس الثوري الإيراني وسفيرها الافتراضي لدى الحوثيين، حسن إيرلو، "ضربة لإيران ومشروعها في اليمن".

ويذكر أن التحالف تدخل في اليمن بعد أن أطاحت حركة الحوثي بالحكومة اليمنية من صنعاء بشمال البلاد. وتتمركز الحكومة الآن في مدينة عدن بجنوب اليمن.