السعودية تعدم يمنيا حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من تنظيم داعش

الجاني يحمل الجنسية اليمنية، وعمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش"

قامت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، بتنفيذ حكم الاعدام في حق يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية في احد التجمعات بالبلاد بتوجيه من تنظيم الدولة الإسلامية، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنّه "تم تنفيذ الحكم تعزيراً بالجاني محمد عبدالله أحمد الصدام بمدينة الرياض". وفق ما أوردته وكالة الأنباء (واس) السعودية.

وأضافت السلطات أنّ الجاني يحمل الجنسية اليمنية، وعمل على "استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف وتصوير الموقع المستهدف وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره". ولم توضح السلطات مزيدا من التفاصيل عن تاريخ توقيف المتهم أو مكان اعتزامه تنفيذ هجومه الانتحاري.

وفي نفس السياق، قالت الوكالة أن محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا حكم الإعدام الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.

يشار إلى أن السعودية، نفذت في نيسان/ابريل 2020 حكم الإعدام على يمني هاجم بالسكين ممثلين اسبانيين خلال عرض مسرحي في حديقة في الرياض قبلها بخمسة أشهر، كما نفذت السلطات السعودية كما في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حكم الاعدام في حق مواطن دين بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار على رجال أمن في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية للبلاد، ذات الغالبية الشيعية.