اسرائيل: المصادقة على ميزانية اضافية لوزارة الامن بقيمة 9 مليارات شاقل

بحسب التقرير الاسرائيلي، هذه الميزانية مخصصة لاحتياجات مصنفة على انها سرية

افاد موقع "واينت" الاخباري انه جرى في غضون اربعة ايام تحويل 9 مليارات شاقل الى وزارة الامن الاسرائيلية وذلك خلال الاسبوع الاخير من العام. واليوم الاثنين صادقت لجنة المالية في الكنيست على تحويل مبلغ اضافي يصل الى 1.5 مليار شاقل، وذلك بعد المصادقة الخميس الماضي على تحويل 7.4 مليار شاقل. وذكر انه على ما يبدو الحديث يدور عن ميزانية مخصصة لشراء أسلحة من انتاج الولايات المتحدة لسلاح الجو الاسرائيلي وكجزء من ميزانية المساعدات الامريكية، اعضاء اللجنة لم يوضحوا للموقع أهداف هذا المبلغ الكبير.

ووفقا لبيان لجنة المالية، الحديث يدور عن "ميزانية على شكل تفويض بالالتزام مخصص لاحتياجات مصنفة سرية والتي ستم تحديدها بصورة مفصلة في اللجنة المشتركة لميزانية الامن. الى جانب ذلك تم المصادقة على تغييرات داخلية في ميزانية الوزارة، للتعديلات التعاقدية".

وفي جوابهم لسؤال "واينت" حول التحويل السابق قالوا :"ان الحديث يدور عن اموال مصنفة بأنها سرية ولا يمكن اعطاء اية تفاصيل حولها".

وحين سئل اعضاء الكنيست لم يتم شمل هذا المبلغ في اطار ميزانية الوزارة، اشار متخصصون في نقاش لجنة المالية ان قرار اضافة هذه الميزانية اتخذ فقط خلال الاسابيع الاخيرة. مؤخرا الموضوع الاساسي الذي يشغل الجهاز الامني الاسرائيلي هو النووي الايراني، وفي بداية الشهر نشر "واينت" ان اسرائيل تشتري أسلحة بمليارات الشواقل لامكانية شن هجوم على ايران.

وفي شهر تموز/يوليو اتفق كل من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير المالية افيغدور ليبرمان، ووزير الامن بيني غانتس ان ميزانية وزارة الامن يجب ان تصل الى 58 مليار شاقل عام 2022- اي بزيادة 7 ميار شاقل عن ميزانية 2021.