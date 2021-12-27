اسرائيل باتصالات لإحضار عمال من المغرب بمجال التمريض

كما ان وفدا امنيا مغربيا من المتوقع ان يصل قريبا الى اسرائيل بحسب مسؤول أمني لهيئة البث الرسمية

كشفت وزيرة الداخلية الاسرائيلية اييلت شاكيد اليوم في الكنيست ان الحكومة باتصالات مع المغرب لإحضار عمال أجانب في مجال التمريض. وفي نقاش اللجنة لشؤون العمال الاجانب حول أزمة العمال في المجال وقالت شاكيد :"اننا نعمل على استقدام عمال جدد واتفاقات ثنائية جديدة، ولدينا طموح لفتح المغرب على هذا الموضوع".

وقالت شاكيد بحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" إن " الحكومة بدأت بعملية الاستكشاف بالنسبة للموضوع وهناك استجابة أيضا من الطرف الآخر"، وقالت وزيرة الداخلية "انه قريبا يصل 2000 عامل في مجال التمريض الى دور رعاية المسنين من نيبال"

ويشار الى أن وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس زار المغرب الشهر الماضي وقع خلالها على اتفاق تعاون أمني بين البلدين، الاتفاق سيعمل على تنظيم التعاون الاستخباراتي بين البلدين وسيتيح اقامة مشاريع مشتركة للصناعات الامنية، شراء اسلحة وتدريبات مشتركة. وشكر غانتس العاهل المغربي محمد الخامس ووزير الدفاع المغربي على دعمهم تعزيز العلاقات بين البلدين وعبر عن أمله أن الامر سيؤدي الى توسيع اتفاقيات التطبيع في منطقتنا.

ونقلت "كان" عن مسؤول أمني قال إن بعثة عسكرية مغربية ستصل قريبا الى اسرائيل، وبجسب تقديراته انه قريبا ايضا ستجري تدريبات مشتركة بين البلدين. واضاف المسؤول الامني خلال مؤتمر صحافي ان اتفاق التعاون الامني، الذي وقع خلال زيارة الوفد الامني الاسرائيلي برئاسة وزير الامن بيني غانتس، توجد اهمية استراتيجية، لان اسرائيل والمغرب حلفاء للولايات المتحدة.