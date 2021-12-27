الإمارات: أبوظبي تصدر أول عقد زواج مدني لزوجين غير مسلمين

"الإجراء يعكس الصورة الإيجابية للإسلام وتسامحه، ويضمن تقديم خدمات استثنائية لسكان دولة الإمارات"

أصدرت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، اليوم الاثنين، أول عقد زواج مدني لزوجين كنديين، بهدف تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في أبوظبي.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن "إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين"، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج" على موقعها.

وأضاف العبري أن دائرة القضاء "تعمل وفق توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي"، بهدف "توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة".

ولفت العبري إلى أن هذا الإجراء "يعكس الصورة الإيجابية للإسلام وتسامحه، ويضمن تقديم خدمات استثنائية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة"، التي سعت في السنوات الأخيرة، للظهور كدولة حديثة منفتحة على العالم، خصوصا فيما يتعلق بـ "تخفيف القيود والرقابة، وتسهيل الحصول على تصاريح الإقامة".

وتتيح أبوظبي حالياً، خدمة تسجيل الزواج المدني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء، إذ يتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.