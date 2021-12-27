تقرير: قائمة الدول الحمراء الذي يمنع سفر الاسرائيليين اليها ستتقلص بشكل بارز

القائمة تضم 69 دولة مصنفة حمراء ستتقلص الى 18 دولة وباقي الدول ستصنف برتقالية

أفاد موقع N12 انه في نهاية جلسة لمسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولين في قطاع الطيران اليوم، يبدو أن قائمة الدول الحمراء التي تضم 69 دولة ستتقلص بشكل كبير وستصل الى 18 دولة فقط ، وباقي الدول سيتم تصنيفها برتقالية.

وبحسب التقرير فان الدول التي سيكون السفر اليها محظورا ستضم : دولة الامارات العربية، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، السويد، المكسيك، جنوب افريقيا، اثيوبيا، تنزانيا، نيجيريا، هنغاريا، اسبانيا، البرتغال، تركيا وكندا. الاسرائيليون الذين يرغبون بالسفر الى هذه الدول سيضطرون للحصول على موافقة لجنة الاستثنائات.

الدول التي سيتم تصنيفها باللون البرتقالي-السفر اليها سيكون مسموحا، لكن وزارة الصحة توصي عدم السفر اليها بسبب نسبة الاصابات المرتفعة هناك.

في جلسة كابينيت الخبراء التي أجريت الاسبوع الماضي، أوصى المشاركون بإجراء الاستعدادات الان لاعادة السياسة السابقة في مطار بن غوريون: والسماح لسفر الاسرائيليين لكل دولة، مع استمرار المراقبة عن كثب والحجر الصحي للعائدين الى ان يحصلوا على نتيجة فحص سلبية في اليوم الثالث من الحجر الصحي.