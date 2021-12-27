سوريا "تدين بشدة" خطة الحكومة الاسرائيلية مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان وتطويرها اقتصاديا

وكانت الحكومة الاسرائيلية اقرت في جلستها بهضبة الجولان خطة لبناء وحدات سكنية وتطوير اقتصادي للمنطقة

أصدرت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم بيان إدانة شديد اللهجة لخطة الحكومة الاسرائيلية تطوير هضبة الجولان اقتصاديا وبناء 2,500 وحدة سكنية جديدة هناك وقالت ان القرار "يشكل جريمة وانتهاك للقانون الدولي".

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية"سوريا تدين بشدة القرار الغير مسبوق والخطير لسلطات الاحتلال الاسرائيلي في هضبة الجولان واصراره على عملية الاستيطان وخطواته المستمرة التي تشكل جريمة حرب. من بين هذه الانشطة ايضا قرار رئيس وزراء العدو اقامة جلسة الحكومة في المنطقة المحتلة وايضا مضاعفة عدد المستوطنين الاسرائيليين هناك".

وأضاف البيان "الجولان المحتل هو أرض سورية بنظر القانون والمجتمع الدولي، سنعيد الجولان الى سوريا بأي وسيلة متاحة لنا ومعترف بها في القانون الدولي كحق أبدي للشعب السوري وسيادته".

وكانت الحكومة الاسرائيلية صادقت امس خلال جلستها الخاصة في هضبة الجولان على خطة بناء وتطوير اقتصادي في هضبة الجولان، في اطار القرار سيتم استثمار مئات ملايين الشواقل لمضاعفة عدد السكان في المنطقة خلال السنوات القادمة، وتحسين جودة الحياة والتطوير الاقتصادي المحلي والاقليمي في المنطقة.

في إطار الخطة خصصت الحكومة الاسرائيلية 576 ملايين شاقل لصالح التخطيط والبناء، ومن المتوقع ان يزيد عدد السكان في غضون سنوات بالمنطقة 23 الف نسمة. كما سيتم في اطار الخطة اقامة بلدتين جديدتين "اسيف" و"مطار" وكل واحدة منها ستضم 2000 وحدة سكنية.