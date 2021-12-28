سوريا: غارات اسرائيلية على ميناء مدينة اللاذقية السوري

سوريا: إسرائيل تهاجم شحنات أسلحة إيرانية في اللاذقية

أفادت الأنباء السورية، مساء أمس (الثلاثاء)، أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بمهاجمة ميناء اللاذقية، حيث تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي السورية.

وبحسب ما ورد، تعرضت حاويات للهجوم في ميناء في شمال البلاد، يقدّر أنها هذه شحنة أسلحة إيرانية جاءت من البحر وتم تفريغها في الميناء.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، "ٍسانا"، أن الهجوم تم قرابة الساعة 03:21، وأن الهجوم تم بصواريخ من أعماق البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه ساحة الحاويات في اللاذقية. واضاف المصدر ان حريقًا اندلع في مكان الهجوم تسبب في اضرار جسيمة.

وقبل أقل من أسبوعين أفادت الأنباء في سوريا أن إسرائيل نفذت هجومًا تجاه الجولان السوري، أطلقت خلاله صواريخ على عدد من الأهداف في جنوب البلاد. وبحسب ما ورد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي السورية معظم الصواريخ التي تم إطلاقها، وقال مصدر عسكري سوري إن جنديًا قتل في الهجوم وان هناك ضرر بالممتلكات.