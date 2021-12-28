إسرائيل: تسجيل 2952 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع في عدد المرضى في خطر

موجة اوميكرون في اسرائيل: حوالي 3000 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 2952 إصابة جديدة بوباء كورونا على مستوى البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة بعد اجراء أكثرمن 126,560 اختبار بنسبة إيجابية بلغت 2.35 في المئة، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 15,487حالة، من بينهم 85 في حالة خطيرة، مع 38 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت الوزارة أن الوفيات بلغت 8,242 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد بداية شهر مارس/آذار من عام 2020.

ويبدو أن الموجة الخامسة من وباءكورونا بسبب متغير اوميكرون تحت السيطرة إلى حد كبير، لا سيما بفضل التطعيم الشامل. وتلقى الجرعة الثالثة المضادة للوباء 4,208,300 والجرعة الثانية 5,893,738 والجرعة الأولى 6,524,391.

كما تعهد وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بتغيير السياسة الخاصة بالحجر الصحي ليتم اعفاء المطعمين من ضرورة الخضوع له كلما خالطوا مصابا بكورونا. واوضح الوزير هوروفيتس انه من السابق لأوانه الاعلان عن تغيير القيود بخصوص مطار بن غوريون الدولي مشيرًا مع ذلك الى احتمال ادخال تغييرات على قائمة الدول الحمراء.