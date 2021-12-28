لبنان: الرئيس اللبناني ميشال عون ينتقد حزب الله لتعطيله عمل الحكومة

في كلمة مصارحة للبنانيين، ميشال عون ينتقد حليفه الوحيد "حزب الله"

انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون، في خطوة نادرة، حليفه الوحيد "حزب الله" في كلمة متلفزة، سماها كلمة مصارحة ل لبنانيين.وفي كلمتهِ، تحدّث عون عن سلاح الحزب، وأشار إلى أن المسؤولية الأساسية هي للدولة اللبنانية، التي عليها ان تضع وحدها الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها.

وبحسب موقع العين الإخباري، انتقد الرئيس اللبناني تعطيل "حزب الله" الحكومة، متسائلاً: "بأي شرع أو منطق أو دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟."

ويعطل "حزب الله" الحكومة اللبنانية بسبب إصراره على اتخاذها قرارا بتغيير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو ما يرفضه عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب عدم قدرة السلطة التنفيذية التدخل في عمل القضاء.

وقال عون في كلمته للشعب اللبناني: "أدعو الى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي".