لبنان: سمع دوي انفجار ضخم قرب الحدود مع سوريا

أفادت وسائل إعلام لبنانية عن وقوع انفجار قرب قرية النبي شيت شرقي البلاد

أفادت وسائل إعلام عربية عن دوي انفجار ضخم سمع اليوم (الثلاثاء) في منطقة شرقي لبنان قرب قرية النبي شيت بجانب الحدود السوريّة. وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في مخبأ أسلحة تابع لتنظيم حزب الله.

وجاءت التقارير الواردة من لبنان بعد ساعات من ورود تقارير أجنبية عن هجوم إسرائيلي على ميناء اللاذقية غربي سوريا. وقال مصدر عسكري سوري، الليلة الماضية، إن "العدو الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ قرابة الساعة 3:21 فجراً (بالتوقيت المحليّ) من قلب البحر الأبيض المتوسط ​​غرب اللاذقية على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن "عدوان اسرائيل أدى إلى إحراق المكان وإلحاق أضرار جسيمة به، ولا يزال العمل على إطفاء الحرائق والتحقق من نتائج الهجوم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولكن لحقت أضرار جسيمة بالمباني القريبة من الميناء.

قبل ثلاثة أسابيع أيضًا، أفادت الأنباء في سوريا أن إسرائيل كانت تهاجم منطقة المدينة الساحلية، التي تعتبر معقلًا لعائلة الأسد والطائفة العلوية في سوريا، ووردت أنباء عن إطلاق بعض الصواريخ في المنطقة. وقبل شهر قتل مدنيان وأصيب ستة جنود ومدنيين في هجوم شنه سلاح الجو الإسرائيلي على منطقة مدينة حمص في سوريا. كما تم إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.