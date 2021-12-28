تقرير: أزمة بالعلاقات بين مصر وحماس

حماس والفصائل الفلسطينية تجري سلسلة من المناورات المشتركة التي تعرف باسم "الركن الشديد-2"

أفادت صحيفة "الاخبار "اللبنانية نقلا عن مصادر في حركة حماس بقطاع غزة ان التنظيم اجرى خلال الايام الاخيرة مباحثات هاتفية مع الوسيط المصري ورفضت الحركة تسهيلات اعتبروها جزئية.

ووفقا للتقرير شددت حماس على الحاجة لتحريك خطوات حقيقية تؤدي الى تسريع عملية إعادة إعمار غزة. وأشارت حماس الى أنها تنتظر تنفيذ التسهيلات المصرية التي التزمت بها مصر في الماضي، والتي تشمل تطوير معبر رفح وزيادة حجم التجارة عن طريقه، اضافة لذلك، زيادة كمية الكهرباء التي يتم تزويدها الى قطاع غزة.

وأشارت المصادر الى أن حماس حذرت بأنها ستضاعف ضغوطاتها، طالما استمرت سياسة تنقيط التسهيلات والمحاولات لاحتواء الغضب، واشارت الحركة الى أن هذه السياسة ستؤدي الى انفجار أمام إسرائيل.

ويشار الى ان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بدأت هذا الاسبوع سلسلة من المناورات المشتركة التي تعرف باسم "الركن الشديد-2"

المناورات استمرت عدة ايام وشملت تدريبات عسكرية مشتركة لحماس، الجهاد الاسلامي، الجبهة الشعبية وفصائل اخرى. وبحسب الغرفة المشتركة، من المتوقع ان تتبادل الفصائل المعرفة العسكرية في بينها، ومن المتوقع ان تنتهي التدريبات بتدريب مشترك يجمع كافة الفصائل.