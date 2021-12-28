الكويت تعلن رسميا عن تشكيلة حكومتها الجديدة

تم تعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

قام أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، بإصدار أمره لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وتتضمن 15 وزيرا.

وشهدت الحكومة الجديدة تغييرات مهمة، إذ اختار رئيس الحكومة 9 وزراء جدد، مع استمرار 6 وزراء من التشكيلة الحكومية السابقة، حيث استبدل وزير الصحة السابق، الشيخ باسل الصباح بخالد السعيد الذي عين بديلا عنه، كما تضمن التعديل الوزراي الجديد تعيين عبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية خلفا لخليفة حمادة، فيما عين بعض أعضاء مجلس الأمة كوزراء في الحكومة، بحسب وكالة الأنباء (كونا) الكويتية.

في حين أنه لم تشهد وزارتي الخارجية والدفاع أي تغييرات، بالإضافة إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

كما تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية فيما تم تعيين محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وكانت الحكومة السابقة قد تقدمت باستقالتها منتصف الشهر الماضي، لتفسح الطريق أمام تشكيل وزارة تحظى بعلاقة أكثر انسجاما مع البرلمان الذي أدى الصدام بينه والحكومة السابقة إلى تعطيل معظم جلسات البرلمان في دور انعقاده الأول.