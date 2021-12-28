بينيت :شحنة دواء فايزر تصل الى اسرائيل الاربعاء

رئيس الحكومة الاسرائيلية يعلن انه لن تكون تفرقة بين متطعم وغير متطعم بالحصول على الدواء

علق رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الثلاثاء على مواجهة اسرائيل موجة فيروس اوميكرون وقال :"السبب لاغلاق الاجواء كان بهدف كسب الوقت وللتعلم حول كيفية تجهيز استراتيجية وشراء أدوية- الادوية ستصل غدا الى البلاد، نحن من الدول الاولى التي تحصل عليه".

رئيس الحكومة يعتقد أن إعطاء الجرعة الرابعة من التطعيم سيكون قريبا. وايضا، "يمكن الاشارة الى أن الشحنة الاولى من أدوية فايزر من المتوقع ان تصل غدا الى اسرئيل وان اسرائيل من الدول الاولى التي تحصل على الدواء، على اي حال، لا توجد نية للتفرقة بين متطعمين وغير متطعمين بكل ما يتعلق بالحصول على الدوء ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه، سيكون هذا بموجب معايير طبية ومهنية".

وتطرق بينيت ايضا الى سياسة الحجر الصحي الجديدة وقال ان "سياسة الحجر الصحي الحالية ستؤدي الى وجود مليونين انسان بالحجر الصحي، في الاسابيع الاخيرة فهمنا ان واصلنا بسياسة الحجر الصحي الحالية سيحدث ما حدث لدول اخرى ، اغلاق بحكم الامر الواقع. المتطعم والذي كان على تواصل مع مريض يجب ان يجري فحصا، ان كان سلبيا يجب عليه التصرف بحذر وعدم التوجه الى اماكن مزدحمة، لكن يمكنه الذهاب الى العمل او المدرسة".

وأضاف بينيت انه يتوقع ان موجة اوميكرون :"ستكون أكثر حدة من الموجات السابقة وستستغرق وقتا أكثر بقليل، كل متحور يلزم تقديرات مختلفة، الاوميكرون معد جدا، حتى الان ليس من الواضح الى اي درجة هو مميت"

ويشار الى انه بموجب الخطة الحالية التي تم الاتفاق عليها صباح اليوم بين رئيس الحكومة ووزير الصحة نيتسان هوروفتش والمسؤولون في وزارة الصحة تقرر انه ابتداء من يوم غد، المتطعمون الذين سيكشفون على مريض كورونا، بدون تحديد اي متحور، سيتحررون من الحجر الصحي بعد حصولهم على فحص PCR سلبي، لكن يجب عليهم تجنب الاماكن المزدحمة وتجنب التواصل مع الاشخاص الذين مناعتهم منخفضة، كبار السن والاشخاص المعرضين للخطر مدة عشرة ايام.