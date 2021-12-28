اصابات اوميكرون في اسرائيل تقفز الى 1,741 اصابة

مسنة اسرائيلية بجيل 84 عاما يشتبه انها توفيت جراء اصابتها بالمتحور اوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية مساء اليوم ان عدد المصابين بمتحور اوميكرون في اسرائيل ارتفع الى 1,741 اصابة وذلك بعد تشخيص 623 اصابة جديدة اليوم، أكثر من بينهم الف مصاب عادوا مؤخرا من الخارج، من بين المصابين ثمانية حالات يتلقون العلاج في المستشفيات، مصاب واحد لم يتلقى التطعيم توصف حالته بالخطيرة ومصاب آخر حالته حرجة، ولا اي واحد من المتطعمين يرتبط بأجهزة تنفس.

وإفادت مصادر اسرائيلية ان مريضة بفيروس كورونا بجيل 84 عاما، يشتبه أنها اصيبت بالمتحور، توفيت في المستشفى, وفي سياق متصل ، صناديق المرضى في اسرائيل تلقت دعوة لحضور ارشاد حول موضوع دواء "باكسلوبيد" (دواء فايزر لوباء كورونا)، والذي سيجري الخميس المقبل.

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح اليوم ان عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 2,952 والذين يشكلون 2.35% من عدد الفحوصات التي بلغت 125 الفا، الحديث عن 1000 اصابة جديدة مقارنة بيوم امس حيث سجلت 1.800 اصابة.

وبموجب المعطيات فان مؤشر انتشار الفيروس يواصل الارتفاع وبلغ 1.47 ، لكن عدد الاصابات الخطيرة بقي مستقرا وبلغ 85 اصابة من بينهم 46 حالتهم حرجة و38 يرتبطون بأجهزة تنفس، عدد اصابات كورونا النشطة بلغ 15,487 اصابة، في حين أن اجمالي عدد الوفيات منذ انتشار الفيروس بلغ 8,242 حالة وفاة.