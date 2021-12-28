العاهل البحريني يستلم أوراق اعتماد أول سفير اسرائيلي في البحرين

ايتان نائية يقدم أوراق اعتماده الى العاهل البحريني وأشاد العاهل البحريني بالعلاقات بين البلدين

قدم السفير الاسرائيلي في البحرين ايتان نائيه اليوم اوراق اعتماده الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير خارج العاصمة البحرينية المنامة.

واستقبل نائيه من قبل حرس الشرف البحريني بالزي الرسمي الملون في ساحة العرض بالقصر الملكي، وخلال الاحتفال تم سماع النشيد الوطني لدولة اسرائيل.

وقال اول سفير اسرائيلي في البحرين نائيه لموقع واينت "سماع هتكفا (النشيد الوطني الاسرائيلي) بأداء الاوركسترا الملكية، أمام حرس الشرف بالزي الرسمي الملون، في ساحة العرض التابعة للقصر-انه لأمر مثير" واضاف نائيه ان "لقائي مع الملك كان دافئا ووديا".

وبحسب وكالة الانباء البحرينية "قنا" استقبل العاهل البحريني بنفس اليوم السفير الماليزي الجديد شازريل بن زاهيران ، واستقبلهما كل على حدا، حيث كان باستقبالهما رئيس المراسم الملكية، وجرت لهما المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات.

ووفقا لما نقلته "قنا" فان العاهل البحريني "أشاد بالعلاقات الثنائبة القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم في جميع المجالات، متمنيا لهما التوفيق والنجاح بأداء مهامهما الديبلوماسية"

واضافت الوكالة ان "السفيران نقلا للعاهل البحريني تحيات وتقدير رئيسي دولتيهما وخالص تمنياتهما له بالصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بلديهما مع المملكة". وحضر المراسم الممثل الشخصي للملك، وممثل الملك للأعمال الانسانية وشؤون الشباب، ووزير الديوان الملكي ووزير الخارجية ورئيس المراسم الملكية.