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عراك ولكمات بالأيدي تحت قبة البرلمان الأردني خلال مناقشة "التعديلات الدستورية"

i24NEWS

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انفصل أعضاء البرلمان خلال مشادة في البرلمان في العاصمة عمان ، الأردن ، في 28 ديسمبر 2021.
AFPانفصل أعضاء البرلمان خلال مشادة في البرلمان في العاصمة عمان ، الأردن ، في 28 ديسمبر 2021.

رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة لتطويق الخلاف والجدل، وفور أن عادت الجلسة بدأ العراك والضرب.

تبادل نواب داخل البرلمان الأردني اللكمات بالأيدي اليوم الثلاثاء، في عراك اندلع  مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس، ما اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الى رفعها لصباح يوم الأربعاء.

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وشكلت إضافة كلمة الأردنيات ضمن عبارة حقوق الاردنيين وواجباتهم، على عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني، مدخلا لحدوث الفوضى، من خلال مداخلات بعض النواب الذين أشاروا الى أن إضافتها تندرج " في الجندرة ومحاربة الاخلاق والامومة"، ليتهم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أحد النواب "برمي الزيت على النار"، الأمر الذي جعل النائب يرفض اتهامات الرئيس الدغمي الذي غضب وقاله له "اخرس". حسب موقع سي ان ان العربية

فيما رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة لتطويق الخلاف والجدل، وفور أن عادت الجلسة بدأ العراك والضرب.

وتبادل كل من النائب حسن الرياطي وشادي فريج واندري حواري الضرب باللكمات، ليقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم آخر.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، قد أقرت لدى اجتماعها الأحد برئاسة العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه.