وزير الامن الاسرائيلي غانتس يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله باسرائيل

الاجتماع بين غانتس والرئيس الفلسطيني جرى بالتنسيق مع ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية

افاد موقع "والا" الاخباري ان وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس استقبل الليلة بمنزله في "روش هعاين" وسط اسرائيل الرئيس الفلسطيني أبو مازن، هذا الاجتماع الثاني بين غانتس وابو مازن بعد اقامة الحكومة الجديدة في اسرائيل. وقال مسؤول اسرائيلي للموقع ان اقامة الاجتماع بين الجانبين تم تنسيقه مع ديوان رئيس الحكومة، والذي أعطى الضوء الاخضر لاجتماع يناقش مواضيع اقتصادية وامنية.

وبحسب النشر في "واينت" أبلغ "وزير الامن رئيس السلطة الفلسطينية انه ينوي الاستمرار بتعزيز الخطوات لبناء الثقة في المجال الاقتصادي والمدني، مثلما ما اتفق عليه في الجلسة السابقة، وشدد وزير الامن على المصلحة المشتركة بتعزيز التنسيق الامني والحفاظ على الاستقرار ومنع الارهاب والعنف".

وشارك في الاجتماع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية غسان عليان، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ وهو المسؤول عن التنسيق المدني والامني امام اسرائيل، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية حسين الشيخ، واستمر الاجتماع ساعتين ونصف، جزء منه كان موسعا بمشاركة الجميع وجزء آخر بمشاركة الاثنين فقط.

هذا هو الاجتماع الرسمي الاول الذي يعقده أبو مازن في اسرائيل منذ عام 2010، ان لم نأخذ بعين الاعتبار وصوله الغير متوقع للمشاركة في جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيرس، وبحسب واينت انتهي الاجتماع حوالي الساعة 22:30 وفي نهايته غادر ابو مازن بقافلة أمنية معززة الحراسة من روش هعاين الى رام الله.

على غرار الاجتماع السابق، أيضا هذه المرة اتفق الجانبان عدم خروج اي صورة من الاجتماع، الشخصية المركزية في الاجتماع من ناحية تنفيذ التسهيلات للسلطة كانت الجنرال غسان عليان والذي عمل ايضا على ترجمة المحادثة بين الجانبين.

في نهاية الاجتماع اعلن الوزير الفلسطيني حسين الشيخ انه طرح ايضا "اهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية" اضافة لذلك ناقش الطرفان بحسب الشيخ الوضع المتوتر في المنطقة وتم تناول قضايا امنية ، اقتصادية وانسانية عديدة.

واجري الاجتماع على خلفية المخاوف المتزايدة في اسرائيل من تدهور استقرار السلطة الفلسطينية بسبب الازمة الاقتصادية الشديدة وصعوبات في ادارة المدن الفلسطينية، رئيس جهاز الشاباك رونن بار صرح خلال جلسة المجلس الامني المصغر الكابينيت قبل اسابيع ان على اسرائيل العمل على تعزيز ودعم السلطة الفلسطينية خشية انهيارها.

وقبل اسبوعين خلال جلسة لجنة الخارجية والامن البرلمانية شدد غانتس على الحاجة لخطوات مدنية واقتصادية لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية. وذكر غانتس ان هناك خطوات تم استكمالها بالفعل مثل اعتراف سجل السكان بالاشخاص الذين لا يحملون الهوية ورفع عدد العمال الفلسطينيين وتسهيلات بترخيص المصانع، وان هناك خطوات اخرى يجري العمل عليها.

وشدد غانتس خلال الجلسة ان احد دروس عملية ’حارس الاسوار’ كان انه كلما كانت السلطة الفلسطينية اقوى-حماس تضعف. وقال انه من وجهة نظره ان هناك مصلحة لاسرائيل بتحسين الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على العلاقة مع ممثلي السلطة الفلسطينية المختلفين.