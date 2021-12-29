مسؤول عسكري اسرائيلي : فوتنا فرصتين لابرام صفقة تبادل أسرى

الضابط الاسرائيلي استقال من منصبه قبل أشهر احتجاجا على ان اسرائيل لا تدفع بشكل كاف لاعادة المفقودين

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان منسق الاسرى والمفقودين من قبل الجيش الاسرائيلي، وهو ضابط في شعبة الاستخبارات الاسرائيلية، شارك في الاتصالات الحساسة والسرية مع حركة حماس ومصر، واستقال من منصبه خلال الاشهر الاخيرة من منصبه بالطاقم الاسرائيلي، وكشفت "كان" أن استقالته جاءت احتجاجا على أن الدولة، برأيه، لا تدفع بشكل كاف اعادة جثامين الجنود الاسرائيليين والمواطنين الذين تحتجزهم حماس في غزة، وبرأيه اسرائيل تعمل بعجز بالموضوع.

بعبارات قاسية، أوضح الضابط الكبير، برتبه عقيد، ان اسرائيل فوتت بشكل كبير فرصتين مختلفتين خلال السنوات الاخيرة كانت من الممكن أن تؤدي للتوصل الى صفقة لاعادة المواطنين الاسرائيليين الذين تحتجزهما حماس في قطاع غزة، وجثامين الجنديين هدار غولدن، واورون شاؤول.

المسؤول الاسرائيلي يعمل بالقضية منذ سنوات طويلة- من خلال عمله في قسم الاستخبارات العسكرية، وايضا منذ انهائه الخدمة في الجيش الاسرائيلي عام 2019 كممثل لرئيس هيئة الاركان في طاقم الاسرى والمفقودين، والذي يرأسه منسق قضية الاسرى والمفقودين يارون بلوم، ودون في الرسالة التي بعثها الضابط الى رئيس هيئة الاركان قبل ثلاثة أشهر، انتقد اسرائيل لامتلاكها أدوات للعمل في القضية، لكنها لا تستغلها.

والد احد الجنود سمحا غولدن عقب على ما ورد في التقرير وقال :"نحن نعرف أن الدولة والجيش الاسرائيلي أبقوا ابني بأيدي الأعداء ، وأخيرا جاء شخص شجاع وتحدث. حان الوقت. هناك الكثيرين الذين يعرفون ان ما يقوله هذا الشخصي هو الحقيقة. انا اريد ان ارى المزيد من الاشخاص مثله والذين يستجمعون شجاعتهم ويروون الحقيقة. من الاهم ان يقوموا بالتصحيح لأننا بهذه الطريقة سنحقق الهدف".