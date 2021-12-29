بلغ عدد مرضى كورونا حاليا 17,260، بينهم 141يرقدون في المستشفيات، ووُصفت حالة 88 بأنها خطيرة

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاربعاء، تسجيل 2967 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,243 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب المعطيات تم تسجيل 2967 إصابة، أمس، بعد إجراء 142,601فحصا لكورونا، بنسبة اجابية بلغت 2.48%، في ما ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1,372,386منذ تفشي الوباء.

وبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 17,260، بينهم 141يرقدون في المستشفيات، ووُصفت حالة 88 بأنها خطيرة، و39مريضا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتلقى جرعة التطعيم الثالثة المضادة لكورونا 4,218,017 مواطنا، وتلقى الجرعة الثانية 5,901,563 مواطنا، وتلقى الجرعة الأولى 6,536,139 مواطنا.

وفي سياقٍ مُتصّل بدأ عند انتصاف الليلة الماضية سريان مفعول خطة المتطعمين الجديدة والذي بحسبها سيطالَب المطعمون الذي خالطوا مصابا بكورونا، بإجراء فحص والمكوث في الحجر حتى اصدار النتيجة. ويتعين عليهم في الايام العشرة اللاحقة الامتناع عن التواجد في اماكن اللهو والترفيه المكتظة والاقتراب من اشخاص مصنفين ضمن دائرة الخطر.