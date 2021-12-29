ما هي التسهيلات المقدمة للفلسطينيين التي تم الاتفاق عليها بين غانتس وابو مازن في اجتماعهما أمس؟

وزير الاسكان الاسرائيلي ينتقد اجتماع ابو مازن-غانتس ويقول ان الكابينيت لم يطلع عليه مسبقا

كشفت وزارة الامن الاسرائيلية صباح اليوم التسهيلات التي تم الاتفاق عليها بين رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن خلال اجتماعه مع وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس ليلة امس، من بين التفاهمات كان اضافة مئات التصاريح لرجال الاعمال وللمسؤولين في السلطة الفلسطينية والتي تشمل تصاريح دخول الى اسرائيل مع سيارة.

اضافة لذلك، تم الاتفاق على تبكير مدفوعات ضريبة بقيمة مئة مليون شاقل، الامر الذي يتيح للسلطة الفلسطينية توفير مبالغ نقدية بأقرب وقت، وايضا تم المصادقة على دفعة اضافية لتسجيل 6000 مواطن فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية على خلفية انسانية، وايضا اعطاء الموافقة على تسجيل 3,500 مواطن على خلفية انسانية والذين يعيشون في قطاع غزة.

من جانبه، هاجم وزير الاسكان زئيف الكين اليوم غانتس على اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني وقال :"لم يتم اطلاع اعضاء المجلس الوزاري المصغر حول الاجتماع مسيقا، علمنا عن الاجتماع فقط بعد حدوثه" واضاف خلال حديثه لاذاعة 103FM، "لم أكن أدعو شخصا الى منزلي يدفع معاشات لقتلة الاسرائيليين، وأيضا يريد وضع ضباط الجيش الاسرائيلي قيد الاعتقال في لاهاي، ابو مازن يعتبر غانتس مجرم حرب".

وكان غانتس اجتمع امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله في "روش هعاين" وسط اسرائيل، وناقش الجانبان قضايا أمنية ومدنية مختلفة ملحة، وبحسب البيان الصادر عن مكتب غانتس، الوزير أطلع رئيس السلطة الفلسطينية عن نينه الاستمرار بدفع خطوات لبناء الثقة في المجال الاقتصادي والمدني، بحسب ما اتفق عليه في الاجتماع السابق، وشدد على المصالح المشتركة بتقوية التنسيق الامني.

ويشار الى ان هذا الاجتماع الاول الذي يجريه رئيس السلطة الفلسطينية في اسرائيل منذ عام 2010. وشارك في الاجتماع منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق غسان عليان، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج، واستمر الاجتماع ساعتين ونصف.