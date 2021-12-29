هزة ارضية تضرب جزيرة كريت ويشعر بها السكان الاسرائيليون

الهزة الارضية كانت قوتها 6.1 على سلم ريختر وشعر بها بمناطق وسط وجنوب اسرائيل

افادت عدة مواقع اسرائيلية ان هزة ارضية ضربت اليوم الاربعاء مناطق بالقرب من جزيرة كريت في اليونان، وبحسب تقارير عديدة شعر بالهزة السكان الاسرائيليون في عدد من الاماكن، حيث الشعور بها في مدن بمركز اسرائيل، ومدينة بئر السبع جنوب اسرائيل والقدس، وافيد ايضا انه تم الشعور بها في مصر ايضا.

وتم تسجيل التقارير الاولى عن الهزة الارضية في اليونان الساعة الـ 7:10، وبحسب المركز الاورومتوسطي لرصد الهزات فان مركز الهزة الارضية الدقيق كان 56 كلم جنوبي مدينة هيراكليون، على عمق 80 كلم ، وكانت قوتها 6.1 على سلم ريختر.

ويشار الى انه في الايام الاخيرة ضربت عدة هزات ارضية الجزر اليونانية، والتي سجلت صباح اليوم كانت الاقوى حتى الان، ولم يتم تسجيل اية اصابات أو أضرار.