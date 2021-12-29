وحدة النخبة التابعة لسلاح الجو الاسرائيلي تدربت على الإغارة في عمق العدو

وافاد موقع "ماكو" ان التدريبات كانت بمشاركة قائد سلاح الجو الاسرائيلي عميقام نوركين

افاد موقع "ماكو" الاخباري ان سلاح الجو الاسرائيلي كان نشر مطلع الاسبوع ان قائد سلاح الجو الاسرائيلي عميقام نوركين شارك صباح الاحد بتدريبات السرب 124 "السيف المعكوس" ووحدة "شالداغ"(وحدة قوات النخبة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) . وبحسب البيان "في التدريبات قام قائد سلاح الجو مع الاطقم الجوية ومع قوة وحدة شالداغ بالطيران تحت التهديد والاغارة على أهداف في عمق العدو"

وحدة شالداغ التابعة لقوات النخبة ، متخصصة بالدخول السري الى مناطق العدو ومن هناك تعرف كيفية تنفيذ عدد متنوع من الانشطة، من توجيه الطائرات المهاجمة، صواريخ ووحدات خاصة أخرى، وحتى ننفيذ أنشطة مستقلة مختلفة.

ضابط سابق في وحدة شالداغ كان شارك بحرب لبنان الثانية وفي عدد من العمليات السرية صرح لموقع ماكو ان :"الوحدة تعرف كيف تهاجم بصورة مستقلة وأيضا تعرف كيفية انتاج المعلومات الاستخباراتية،سواء كان الفريق بمكان ما أو المستهلكون الاخرون".

وأضاف المسؤول ان :"الوحدة تعرف ان تتواجد بشكل مستقل لوحدها وبصورة متواصلة جدا وهي منعزلة عن الجيش الاخضر. في كل مكان تنشط به الوحدة، من الممكن ان يكون دائرة اولى ، ثانية أو ثالثة، ستعرف اغلاق دوائر النار والاستخبارات للعدو".

هبوط القوات الخاصة في مناطق العدو هي مهمة معقدة، والتي تنفذها أسراب المروحيات ساعر، وفي غضون 3 حتى 4 سنوات سيستبدلها الجيش الاسرائيلي بمروحيات -CH-53K.

وبحسب مسؤولين في سلاح الجو الاسرائيلي، المروحيات القادمة ستقود الى ثورة في عمل القوات الخاصة:"تتطلب هذه القدرة تعاونا وثيقا بين القوات البرية وطواقم سلاح الجو وتتيح الوصول لكل نقطة مطلوبة في الفضاء" واضاف سلاح الجو ان سرب "السيف المعكوس" نفذت سلسلة تدريبات في شمال اسرائيل وحلقت فوق جبل الشيخ المكسو بالثلوج.