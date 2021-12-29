الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي: إطلاق نار قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة

وقع ظهر اليوم (الأربعاء)، اطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة. ونتيجة لذلك، أصيب عامل اسرائيلي قاصر في مشروع إقامة الحاجز وتلقى علاجا طبيا ونُقل إلى مستشفى برزيلاي في مدينة اشكلون جنوب اسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".

في الوقت نفسه، اعلن الجيش الاسرائيلي عن رد سريعٍ للعمليّة، وأن دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت مراكز مراقبة تابعة لحماس في شمال قطاع غزة، فيما افادت تقارير فلسطينية عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بنيران دبابات الجيش الاسرائيلي على مواقع لحركة حماس في القطاع.

ويأتي الحادث بعد جهود كبيرة لتحقيق تهدئة مطولة في القطاع. وبعد ان اتسمت الفترة الأخيرة بالهدوء والاستقرار من جميع النواحي بفضل الجهود التي جرت وراء الكواليس. لذلك، سيتم فحص الحدث الحالي بعدسة مكبرة لفهم ما إذا كان متعلقًا باجتماع غانتس وأبو مازن في منزل وزير الأمن الليلة الماضية (الثلاثاء) في بيته في اسرائيل.