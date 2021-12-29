مقتل مسلحَين مواليين للنظام في القصف المنسوب لإسرائيل على مرفأ اللاذقية السوري

المرصد: مقتل مسلحان مواليان للنظام السوري الأربعاء متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء قصف مرفأ اللاذقية

اقاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مسلحان مواليان للنظام السوري الأربعاء متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء القصف المنسوب لإسرائيل الذي استهدف فجر الثلاثاء مرفأ اللاذقية.

وطالت الصواريخ المنسوبة لإسرائيل، وفق الاعلام الرسمي السوري، ساحة الحاويات في المرفأ، في ثاني استهداف من نوعه يطال خلال الشهر الحالي هذا المرفق الحيوي. وكانت إسرائيل استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وأفاد المرصد أن "مسلحين سوريين إثنين من المجموعات الموالية للنظام فارقا الحياة الأربعاء متأثرين بجروح أصيبا بها خلال القصف"، مشيراً إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين.

وفجر الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري افاد عن ضربات جوية منسوبة لاسرائيل "نفّذت من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية واستهدفت ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من اسرائيل حول القصف. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية".