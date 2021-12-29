تقرير: الفصائل الفلسطينية في غزة تتجهز لتصعيد مع اسرائيل

واصيب اليوم عامل اسرائيلي على السياج الحدود بعد اطلاق نار نحوه من جانب القطاع

افادت صحيفة الاخبار اللبنانية صباح اليوم أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تستمر بتجهيزاتها لمواجهة عسكرية، مع تقديرات بأن اسرائيل تخطط لعملية تؤدي الى تصعيد عسكري جديد في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حماس انه بموجب التقديرات لدى حماس هناك امكانية ان تفضل اسرائيل المواجهة حتى تتجنب من تنفيذ التزامها لقطاع غزة. وبحسب التقرير، الفصائل الفلسطينية جهزت خطة لمهاجمة مدن مركزية في اسرائيل. وقالت الصحيفة أن في حماس وفي الفصائل الفلسطينية الاخرى جهزوا خطة لاطلاق مئات القذائف ضد مناطق استراتيجية اسرائيلية و"مفاجئات".

ويشار الى ان عاملا اسرائيليا اصيب ظهر اليوم بصورة طفيفة جراء عملية اطلاق نار على السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة، وردا على ذلك قام المدفعية الاسرائيلية بضرب اربعة مواقع عسكرية لحماس شمالي القطاع.

وعلى صعيد متصل هاجم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق اجتماع ابو مازن وغانتس وقال ان الزيارة في منزل غانتس هي "جريمة بحق شعبنا، تصرف السلطة الفلسطينية يعبر عن استهتار بشعبنا بأسرانا ومقدساتنا".