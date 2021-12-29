توافد كبير لليد العاملة الفلسطينية للعمل في صناعة "الهايتك" الإسرائيلية

"يعمل حوالي 500 إلى 1000 فلسطيني في شركات الهايتك الإسرائيلية"

أكد موظف من الأراضي الفلسطينية، يعمل في شركة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية Colabo، إيناس عوض، لـ i24NEWS أنه "جئت للعمل في إسرائيل لأنه لا توجد وظائف متاحة في الضفة الغربية،" مضيفا "لم أكن أتوقع أن أعمل في في مجال 'الهايتك' الإسرائيلية، لأننا نشأنا على فكرة أن الفلسطينيين لا يمكنهم العمل إلا في البناء والزراعة، وليست هناك أي فرصة للعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة".

وأشار عوض إلى أن "إسرائيل لديها أكثر من 6500 شركة تكنولوجيا نشطة، مع 15000 وظيفة شاغرة" موضحا أن " حوالي 30 ألف شخص في الضفة الغربية يعانون من البطالة في قطاع التكنولوجيا الفائقة" وأن "صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة يمكن أن تقدم فرصا للفلسطينيين".

وتعتبر إسرائيل لاعبًا رئيسيًا في صناعة التكنولوجيا العالمية، وسجلت مستويات قياسية من الاستثمارات الأجنبية في عام 2021، كما تعد موطنًا لشركات التكنولوجيا الفائقة الكبرى مثل Microsoft و Intel.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في الشهر الماضي، على 500 وظيفة للفلسطينيين للعمل في شركات التكنولوجيا الفائقة"الهايتك" في إسرائيل، بحيث يعمل حوالي 500 إلى 1000 فلسطيني في شركات الهايتك الإسرائيلية.

وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قد صرح لـ i24NEWS، أن الحكومة الإسرائيلية "تفتح سوق التكنولوجيا العالية للعمال الفلسطينيين، وهو أمر جيد لإسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركات التي تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية".