العراق: مقتل عقيد شرطة وصديقين كانا معه بعد خطفهم وتعذيبهم على يد تنظيم "داعش" شرق البلاد

الأمم المتحدة: "ما زال تنظيم داعش يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط في العراق وسوريا"

أكد مصدر أمني عراقي لوكلة الأخبار "فرنس بريس"، اليوم الأربعاء، مقتل عقيد الشرطة، ياسر الجوراني، بطريقة بشعة، حيث تم "قطع رأسه"، بعد أن اختطفه عناصر تنظيم الدولة "داعش"، مع اثنين من أصدقاءه، عندما كانوا يقومون برحلة صيد في 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في منطقة بحيرة حمرين، في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد.

وأضاف المصدر الأمني، في ما يتعلق بمصير رفاق العقيد الجوراني، أن "الأول وجد مقتولاً بالرصاص والثاني فارق الحياة بعد العثور عليه متأثراً بتعذيب شديد، خلال عملية أمنية في جبال حمرين".

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في تغريدة على تويتر، "سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار"، مضيفا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات داعش".

وعززت السلطات العراقية منذ أيام عملياتها الأمنية في منطقة جبال حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، لملاحقة خلايا تنظيم الدولة "داعش"، في المحافظة التي تشهد هجمات متكررة للجهاديين، يستهدف أغلبها قوات الأمن، وغالباً ما تؤدي لسقوط ضحايا.

ونشر تنظيم "داعش"، على قنوات تابعة له في تطبيق تلغرام، مساء الثلاثاء، صوراً لجثة قدّمت على أنها جثة العقيد الجوراني، وكان رأسه مفصولا عن جسده.

ووفق تقرير للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير فإن "تنظيم الدولة 'داعش' ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط في العراق وسوريا"، وكان آخر الهجمات الأكثر دموية التي شهدتها العاصمة بغداد في تموز/يوليو الماضي، وهو تفجير في مدينة الصدر في بغداد قتل فيه أكثر من 30 شخصاً وتبناه التنظيم.