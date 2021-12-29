رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن دور التحالف انتهى وأن قوات بلاده جاهزة للدفاع عن العراق

أعرب الكاظمي في تغردية عبر تويتر عن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي في الحرب ضد داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده جاهزة للدفاع عن الشعب، قائلا، "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".

كما أعرب الكاظمي في تغردية عبر تويترعن شكره لدول وقيادة التحالف الدولي في الحرب ضد داعش، مؤكدا في الوقت عينه جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب، حسب موقع العربية.

وأوضح الكاظمي أن "مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف المتبقية في العراق الأساسية تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة، وتمكين قوات الأمن العراقية من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق أكد أنه لم تعد لديه قوات قتالية في البلاد منذ 9 ديسمبر الجاري. وقال في تصريح للوكالة العراقية "واع"، "اعتباراً من 9 كانون الأول/ ديسمبر، لم تعد هناك قوات أميركية أو قوات للتحالف تخدم بدور قتالي، لقد كنا متقدمين على الجدول الزمني وقمنا بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في الحوار بين الولايات المتحدة والعراق".

يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة في البلاد كانت قد أعلنت مطلع الشهر الحالي (ديسمبر 2021)، أن القوات القتالية للتحالف ستغادر بالكامل قبل نهاية الشهر.

ويذكر أن واشنطن تقود منذ 2014، تحالفا دوليا لمكافحة داعش الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالبلاد نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أميركي.