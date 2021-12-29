قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بعد شن طائرات التحالف العربي غارات جديدة على معسكر في شبوة

"الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر"

شنت طائرات التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، "غارات جوية جديدة على معسكر اللواء 19 التابع للحوثيين، داخل جبهة بيحان، في محافظة شبوة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الحوثي، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الاستهداف"، بحسب ما أورده موقع "العربية" السعودي.

ووصلت تعزيزات من القوات المشتركة، مؤخرا، إلى جبهات شبوة لـ "تحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين"، كما "اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والحوثيين على الأطراف الحدودية للمحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من الحوثيين".

ودمرت مقاتلات التحالف، في وقت سابق من اليوم، "آليات عسكرية للحوثيين في جبهة بيحان"، وأوضحت مصادر عسكرية أن "الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر".

وكثفت قوات الحوثي من هجماتها، منذ أيلول/سبتمبر الماضي، انطلاقاً من محافظة البيضاء، وتمكنت من "السيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة"، ما مكنها من "فتح جبهة جديدة نحو محافظة مأرب من جهة حريب وصولاً إلى احتلال مديريات العبدية وجبل مراد والجوبة"، غير أنها "اصطدمت جنوب مأرب بمقاومة شرسة من قبل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية".

وأوقعت المعارك، منذ شباط/فبراير، مئات القتلى من الجانبين، و"تسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم، ولا زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة"، وفق ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت مرارا أن "اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا".